Происшествия

Пскович в ходе ссоры избил сожительницу до смерти

33-летний мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 8 августа обвиняемый находился с 31-летней сожительницей по месту жительства в одной из квартир на улице Боровой в Пскове. В ходе ссоры, вызванной употреблением спиртного, мужчина нанес потерпевшей почти полсотни ударов по различным частям тела. В результате черепно-мозговой травмы пострадавшая через непродолжительное время скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.