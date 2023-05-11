Происшествия

Женщина зарезала ножом своего сожителя в Острове

В Острове женщина подозревается в убийстве сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В ночь на 10 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из квартир в городе Острове тела 38-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастна сожительница потерпевшего, которая поздним вечером 9 мая в ходе ссоры схватила нож и нанесла ему множество ударов по различным частям тела. В результате массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемая в совершении преступления задержана в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.