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Псковичка предстанет перед судом по обвинению в убийстве 7-летней давности

16.05.2023 19:33|ПсковКомментариев: 0

В Пскове завершили расследование  уголовного дела по факту обнаружения в июле 2015 года тела 41-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области

«Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновного лица продолжалась. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в 2022 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следственного комитета России Александром Владимировичем Клаусом. По результатам изучения имеющихся улик по делу даны письменные указания о выполнении конкретных следственных действий, организации дополнительных оперативных мероприятий и проведении современных экспертных исследований», – рассказали в Следственном комитете.

Активная методическая и практическая помощь в расследовании была оказана сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, которые непосредственно участвовали в организации и проведении дополнительных следственно-оперативных мероприятий. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

Тщательно изучив материалы уголовного дела, проверив следственным путем различные версии произошедшего, следователи на основании совокупности косвенных доказательств пришли к выводу, что к совершению особо тяжкого преступления причастна дочь знакомой потерпевшего, которая проживает в одном из соседних населенных пунктов, в связи с чем принято решение о ее процессуальном задержании.

Благодаря грамотной тактике следователя подозреваемая на допросе в подробностях рассказала, как на фоне личных неприязненных отношений нанесла потерпевшему множество ударов ножом, когда в состоянии алкогольного опьянения подвозила его к дому. Осознав, что пострадавший скончался, она избавилась от улик и вернулась домой, где договорилась со своим сожителем лжесвидетельствовать, чтобы запутать следствие.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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