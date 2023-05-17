Происшествия

Бездомного подозревают в краже на территории монастырского подворья в Псковском районе

Кражу, совершенную около четырех лет назад с подворья одного из монастырей, раскрыли псковские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подозреваемого в хищении псковские полицейские задержали в Санкт-Петербурге при содействии коллег из Северной столицы. По версии следствия, в августе 2019 года в Псковском районе из дома, расположенного на территории монастырского подворья, у пожилого местного жителя украли кошелек с деньгами в сумме более 120 тысяч рублей.

Подозреваемый - 36-летний безработный мужчина без определенного места жительства. По имеющимся сведениям, потерпевший ему знаком - вместе они какое-то время работали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.