Происшествия

Дебошира в черной маске и жилете цвета хаки задержали на Завеличье

Мужчина вел себя агрессивно, махал руками и ногами, громко кричал и выражался грубой нецензурной бранью в отношении прохожих на парковке у торгового центра «Империал» в Пскове 23 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Инцидент Псков» «ВКонтакте»

«23 мая в дежурную часть УМВД России по городу Пскову от очевидца поступило сообщение о том, что на парковке одного из крупных торговых центров города Пскова неизвестный мужчина в черной маске и жилете цвета хаки ездит на автомобиле и ведет себя неадекватно. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС Госавтоинспекции города Пскова, по прибытии на место полицейские обнаружили данного мужчину», - сообщили в УМВД.

В полиции рассказали, что мужчина вел себя агрессивно, махал руками и ногами, громко кричал и выражался грубой нецензурной бранью в отношении прохожих.

Дебошира доставили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову для дальнейших разбирательств.