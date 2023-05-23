Происшествия

ФСБ: Задержаны диверсанты, планировавшие подрывы опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС для остановки ядерных реакторов

ФСБ сообщила о задержании членов украинской диверсионной группы, планировавших подрыв более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что могло привести к остановке ядерных реакторов.

«Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации»,- заявили в четверг журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, сообщает «Интерфакс».

В ФСБ сообщили, что группе удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС.

По данным спецслужбы, задержаны члены ДТГ - «граждане Украины Майструк Александр, 1978 г.р. (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 г.р. (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 г.р. (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии».

Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, «оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками», сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, члены ДРГ были завербованы в сентябре прошлого года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком.

В ФСБ заявили, что участники группы «прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины».

«В целях совершения диверсии незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию. Для контрабандной доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: г. Хелм (Польша) - г. Шальчининкай (Литва), далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский район Тверской области России», - сообщили в ЦОС.

Там добавили, что взрывчатка и оружие перевозились членами группы в грузовом прицепе, в котором были оборудованы тайники.

В ходе проведенных мероприятий из организованных диверсантами тайников изъяты 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и 2 пистолета ПМ с боеприпасами.

«В отношении членов ДТГ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России»,- сообщили в ФСБ.

Участникам ДРГ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЦОС ФСБ сообщает, что задержанные «дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России».