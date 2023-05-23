Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Надежные стоматологии Пскова
Господин Рейтингомер
Счастливое материнство
трудяга на отдыхе
2ГИС 10 лет в Пскове
«Опальное» время
перевозки между Таллином и Псковом
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
розыгрыш билетов на премьеру
Топ учебных заведений
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Происшествия 23.05.2023 09:030 Распространяющего в Сети идеи неоязычества псковича осудили по трем статьям 25.05.2023 11:100 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 25.05.2023 10:340 Жительница Запсковья пожаловалась депутату на попытку ограбления  25.05.2023 10:090 Находившегося в федеральном розыске вора задержали в Великих Луках 25.05.2023 09:400 Артснаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Невельском районе 25.05.2023 09:280 В Псковской области осудили продавца за неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 18.05.2023 10:505 Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция 23.05.2023 11:270 14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина 22.05.2023 16:090 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Находившегося в федеральном розыске вора задержали в Великих Луках

25.05.2023 10:09|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский»  получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Винатовского поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего великолучанина, который вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Новосокольнического района.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 130 человек
25.05.2023, 11:250 Открытые в «Ночь музеев» выставки будут работать в Пскове до августа 25.05.2023, 11:100 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 25.05.2023, 11:010 «Планка»: Фитнес и лето 25.05.2023, 10:450 Змеи и безногие ящерицы заполонили Корытовский лесопарк. ФОТО
25.05.2023, 10:340 Жительница Запсковья пожаловалась депутату на попытку ограбления  25.05.2023, 10:260 Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции 25.05.2023, 10:190 «Коммунальный ликбез»: Как оформить льготы на ЖКУ и кто может на них претендовать? 25.05.2023, 10:090 Находившегося в федеральном розыске вора задержали в Великих Луках
25.05.2023, 09:580 ФСБ опубликовала видео показаний фигурантов дела о попытке подрыва опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС 25.05.2023, 09:500 «День здоровья» отпраздновали активные пенсионеры Псковского района 25.05.2023, 09:400 Артснаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Невельском районе 25.05.2023, 09:340 Шеф-повар ресторана «Покровский» Леонид Бердников примет участие в гастрофестивале «Моя еда»
25.05.2023, 09:300 Православные празднуют Вознесение Господне 25.05.2023, 09:280 В Псковской области осудили продавца за неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру 25.05.2023, 09:150 Россиян предупредили о лишении пенсии при ряде условий 25.05.2023, 09:070 Опубликованы кадры задержания украинских диверсантов, минировавших опоры ЛЭП в Ленинградской области
25.05.2023, 08:570 ФСБ: Задержаны диверсанты, планировавшие подрывы опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС для остановки ядерных реакторов 25.05.2023, 08:453 Россию покроют сверхскоростным интернетом к 2035 году 25.05.2023, 08:300 Наконечник стрелы периода осады Пскова Лжедмитрием III обнаружили археологи 25.05.2023, 08:071 Индивидуальных предпринимателей могут освободить от страховых взносов в периоды падения доходов
25.05.2023, 07:450 Юрист предупредил о штрафе за мытье машины на даче 25.05.2023, 07:250 Пропавшую 22 мая великолучанку нашли живой 25.05.2023, 07:230 Россияне стали чаще интересоваться страховками от укусов клещей 25.05.2023, 07:000 Минприроды предлагает учитывать мусор по факту
24.05.2023, 22:290 Депутаты проконтролировали ход благоустройства территории на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского в Великих Луках 24.05.2023, 22:180 Борис Елкин поблагодарил полицейских за поимку вандала, который поджег баскетбольный щит в парке Гагарина в Пскове 24.05.2023, 22:000 Псковичи могут подать заявки на конкурс молодежных исторических проектов 24.05.2023, 21:590 Умерла американская исполнительница Тина Тернер
24.05.2023, 21:400 Употребление маринованных огурцов может вызвать инфаркт, заявили ученые 24.05.2023, 21:200 Конкурс научных работ на тему противодействия экстремизму провели в Псковском филиале университета ФСИН 24.05.2023, 21:150 Женщину с татуировкой на предплечье разыскивают в Псковской области 24.05.2023, 21:000 Экс-басист The Beatles скончался на 82-м году жизни
24.05.2023, 20:400 В Псковской области определят лучшего педагога сферы допобразования 24.05.2023, 20:200 Когда выгоднее всего покупать туры, рассказал эксперт 24.05.2023, 20:130 Капитальный ремонт Каськовской школы в Куньинском районе могут завершить до 15 августа 24.05.2023, 20:000 Восемь из десяти российских работодателей берут на работу родственников сотрудников
24.05.2023, 19:400 Произведения Баха и Вивальди прозвучат на органном концерте в Пскове 24.05.2023, 19:320 Эскизы нагрудных знаков для заслуженных пожарных и спасателей утвердили в Псковской области 24.05.2023, 19:200 Долг великолучанина по алиментам возместят за счет продажи его автомобиля 24.05.2023, 19:100 Недостатки использования контейнеров заглубленного типа перечислили в «Экопроме»
24.05.2023, 19:000 Экзамен по русскому языку в великолукском техникуме в 1955 году «провалили» более половины абитуриентов 24.05.2023, 18:450 Онлайн-лекция о коллекции лицевого и золотного шитья пройдет в Псковском музее 24.05.2023, 18:390 Ребенок на велосипеде пострадал в результате ДТП в Острове 24.05.2023, 18:300 Ремонт придомовых территорий стартовал в Великих Луках
24.05.2023, 18:271 Председателю облсовпрофа вручили благодарственное письмо от «Огонька добра» 24.05.2023, 18:190 Пиццамания по-псковски: где купить самую дешевую пиццу, а где есть риск отравиться 24.05.2023, 18:150 «Зверьё моё»: О фотосессиях с животными 24.05.2023, 18:000 Рекордное число россиян переехали в Финляндию в 2022 году
24.05.2023, 17:540 Размер социальных налоговых вычетов повысится с 1 января 2024 года 24.05.2023, 17:520 Коммунальные организации Великих Лук продолжают приводить в порядок территорию города 24.05.2023, 17:510 В Госдуме предложили проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов 24.05.2023, 17:490 «В фокусе»: Как в Пскове выстроена работа по озеленению?
24.05.2023, 17:451 Устройство водоотводных канав выполняют на дороге в Печорском районе 24.05.2023, 17:440 Ремонт корпуса «Тюремного замка» обсудили в Пскове 24.05.2023, 17:380 Более 400 псковских семей улучшили жилищные условия через кредитные кооперативы за счет маткапитала 24.05.2023, 17:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 мая
24.05.2023, 17:280 Троих братьев из Островского района разыскивают друзья детства 24.05.2023, 17:260 Более 100 километров спецучастков ждут пилотов ралли «Псков 2023» 24.05.2023, 17:220 Пскович предстанет перед судом за кражу строительных инструментов у знакомого 24.05.2023, 17:201 Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства
24.05.2023, 17:180 Мамочка, найдись: кто в Псковской области может стать приёмным родителем и как их поддерживают 24.05.2023, 17:133 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» показали свои таланты. ФОТО 24.05.2023, 17:020 «Двое на одного»: Александр Серавин об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов. ВИДЕО 24.05.2023, 17:000 Аварийное отключение электричества произошло на шести улицах Великих Лук
24.05.2023, 16:541 Псковское отделение ЛДПР проводит акцию «Медицинский патруль» 24.05.2023, 16:501 Наталия Соколова поддержала инициативу о трудовой практике в школах 24.05.2023, 16:430 «Ночь музеев» собрала активных интернет-пользователей – исследование Tele2 24.05.2023, 16:424 Хотелось бы вернуть на избирательные участки экономически активных мужчин — Александр Серавин
24.05.2023, 16:400 Проснулись от выстрелов: великолучане оказались в одном доме с террористом в чужой стране 24.05.2023, 16:390 Мастер-классы по приготовлению национальных блюд пройдут на фестивале «Моя еда» 24.05.2023, 16:350 Односельчанин обокрал порховскую пенсионерку, находившуюся на огороде 24.05.2023, 16:270 Памятник клещу Валере украли в Уфе
24.05.2023, 16:150 Срок подачи уведомления об исчисленных суммах налогов напомнили псковичам 24.05.2023, 16:083 ДЭГ и три дня голосования делают выборы более легитимными — Александр Серавин 24.05.2023, 16:060 Хозяин собак отказался добровольно компенсировать моральный вред учителю в Пустошкинском районе 24.05.2023, 15:560 ВТБ: число заявок на имущественный вычет выросло в два раза
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru