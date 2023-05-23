Происшествия

Находившегося в федеральном розыске вора задержали в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Винатовского поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего великолучанина, который вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Новосокольнического района.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.