Происшествия

Младенец сгорел заживо в собственной коляске

Восьмимесячный ребенок погиб в Пермском крае. Все случилось в селе Култаево. Местные жители утверждают, что мать и отец малыша спали пьяные в тот момент, когда плед в коляске загорелся — они не услышали криков ребенка.

Сами же родители пытаются доказать, что трагедия произошла из-за шалости старшего ребенка, он играл с зажигалкой и случайно поджег плед, которым был накрыт младенец, сообщает RuNews24.

Семья состоит на учете и считается неблагополучной. По одной из версий, мать уснула с сигаретой рядом с коляской, в которой находился ребенок. Искра попала на детский плед, который загорелся. Ранее у пары погиб месячный ребенок — он замерз насмерть на морозе.