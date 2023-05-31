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«Разгромлена и разграблена»: об удручающем состоянии кинодеревни в Новоржевском районе заявили посетители

Удручающее состояние кинодеревни в Новоржевском районе обсудили жители региона в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из фильма «Холоп» (режиссёр Клип Шипенко, 2019 год)

«В продолжение темы об ошапурках, вандалах и прочих скотах, у кого чешутся руки. Товарищ с семьей недавно посетил кинодеревню в Новоржевском районе, где проходили съемки фильмов "Холоп", "Собор", давно хотели посетить знаменитые места. Каково же было разочарование и негодование, когда они увидели, до какого состояния объект довели варвары. Все строения разгромлены, полуразобраны и разграблены. Даже такой замечательный уголок разгромили. Понятно, что установить личности нереально, наказать тем более», – отметил автор поста.

Местный житель отметил, что в кинодеревне был сторож. «Даже домик стоял, но это, вероятно, было на период съемок. Теперь там только желающие, и никто ничего не охраняет», – пояснил мужчина.

Ещё один комментатор выразил мнение, что состояние кинодеревни – результат популяризации. «Пока не знали – почти не трогали, там даже замок вешали на дверях центрального дома. Ну а теперь ходоков много», – добавила женщина.

Другой подписчик сообщества возразил собеседнику. «Автор, простите, но о какой деревне выговорите, если это все по факту декорации к фильмам, а не реальные жилые дома. Они не должны на деле долго стоять», – заявил он.

Ранее сообщалось, что кинодеревню затопило во время паводка.

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Напомним, кинодеревня за последние годы этой локацией для съёмок фильмов воспользовались создатели «Холопа», «Гоголя», «Батальона».

Ранее председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила о планах по строительству ещё одной кинодеревни.