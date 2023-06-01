Происшествия

Два беспилотника атаковали ряд объектов ТЭК ночью в Смоленской области

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке беспилотниками территории Смоленского района в пятницу, 2 июня.

«Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

В настоящее время оперативные службы устраняют последствия, добавил он.

Ранее сообщалось, что два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.