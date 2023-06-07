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Происшествия

Пенсионерка зарезала своего соседа в Островском районе

07.06.2023 21:45|ПсковКомментариев: 0

Женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Утром 23 марта обвиняемая в ходе ссоры с соседом, который накануне остался ночевать у нее дома в одном из населенных пунктов Островского района, схватила нож и ударила его в лицо. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 67-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #островский район #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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