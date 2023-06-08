Стаса Пьеху госпитализировали в реанимацию с болью в сердце

Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию одной из столичных клиник.
Фото: Стас Пьеха / «ВКонтакте»
Певцу стало плохо сегодня ночью и ему вызвали бригаду скорой помощи, сообщает Telegram-канал «112».
Пьеха жаловался на боли в сердце. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
У Стаса Пьехи уже есть за плечами один инфаркт. Также артист переносил кому.
Певец не скрывает - раньше его образ жизни был далек от здорового. Он употреблял алкоголь и наркотики, потом долго лечился от зависимостей. Отказался от вредных привычек артист лишь в последние несколько лет и даже занялся спортом, но здоровье уже подорвано.