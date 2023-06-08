Происшествия

Отравившаяся ядовитым сидром школьница умерла в больнице

Курганская школьница, отравившаяся «Мистер сидром», умерла в больнице.

Фото: Baza / Telegram

Она скончалась около двух часов дня по местному времени, не выходя из комы, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что в Ульяновской и Самарской, а затем и Нижегородской областях были зафиксированы случаи отравления палёным яблочным напитком со смертельными исходами. Вместо этанола в его производстве был использован метанол. МВД установило факт хищения спиртосодержащей жидкости с полицейского склада в Самарской области.