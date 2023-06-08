Происшествия

В Мариинском театре зрительница «Лебединого озера» распылила перцовый баллончик

Посетительница Мариинки в Петербурге распылила в зале перцовый баллончик из-за ссоры с другими зрителями.

«В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на Исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Как уточняется, в результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. Во время перерыва в зале включили дополнительную усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился.

С женщиной побеседовали полицейские. Также в театре проводится проверка по поводу того, как она смогла пронести баллончик в здание.

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, конфликт во время спектакля возник из-за того, что женщина с дочерью на 16-м ряду стали смотреть «Лебединое озеро» через камеры мобильных телефонов, поскольку они плохо видели происходящее на сцене. Рядом сидящие зрители попытались отобрать и выключить гаджеты, и тогда женщина достала газовый баллончик и распылила его. Позднее ее вместе с дочкой доставили в отдел полиции для разбирательства.