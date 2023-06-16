Происшествия

Прокурор Великих Лук задержал грабителя по дороге домой с работы

Прокурор города Великие Луки лично задержал грабителя. Возвращаясь домой со службы, он стал очевидцем преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Великолучанин на глазах у прокурора вырвал сумку с имуществом из рук прохожего и сбежал. Инцидент произошел поздним вечером 13 июня недалеко от городской прокуратуры - у дома №42 на Октябрьском проспекте. Прокурор города Роман Хотченков незамедлительно отправился на поиски злоумышленника, настиг его в одном из дворов города и лично задержал грабителя.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.