Происшествия

Псковича приговорили к исправительным работам за угрозу зарезать жену

Наказание в виде обязательных работ будет отбывать пскович, угрожавший убийством своей жене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В суде установили, что днем 1 декабря 2022 года мужчина выпивал у себя дома в деревне Конечек Псковского района. Просматривая мобильный телефон супруги, злоумышленник увидел, что незнакомый мужчина в социальной сети просил добавиться к ней в друзья. Между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола на кухне нож, лезвие которого направил в область груди потерпевшей и крикнул ей: «Я тебя сейчас зарежу!»

Суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.