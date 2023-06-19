Происшествия

Полиция продолжает поиск пропавшего мужчины в Псковском районе

Александра Веденеева 1970 года рождения разыскивают в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

С 8 апреля уроженец поселка Струги Красные утратил связь с родственниками, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, тёмно-русые короткие волосы, серые глаза.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Александра Веденеева, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.