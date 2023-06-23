Происшествия

Мужчина с лопатой напал на офис микрозаймов в Пскове

Сотрудниками УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли разбойное нападение на офис микрозаймов. Задержан ранее судимый местный житель, который подозревается в этом преступлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Предварительно установлено, что в полдень в микрофинансовую организацию ворвался неизвестный. Угрожая сотруднице саперной лопатой, он потребовал отпереть сейф. Однако хранилище денег было оборудовано таймером открытия, поэтому добраться до его содержимого сразу не удалось. Злоумышленник не стал ждать, похитил наличность из кассы и скрылся», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в кратчайшие сроки задержан полицейскими. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Видеоматериалы предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области