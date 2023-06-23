Происшествия

Великолучанин предстанет перед судом за кражу алкоголя

Великолучанин предстанет перед судом за кражу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе дознания установили, что в феврале и марте житель города Великие Луки, ранее признанный виновным мелком хищении, похищал алкогольную продукцию в великолукских магазинах. В одном случае украсть алкоголь мужчина не смог, так как директор магазина поджидала его на выходе из магазина.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 158 УК РФ (Кража) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.