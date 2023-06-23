Происшествия

Пскович забирал пьяную возлюбленную из гостей и ударил их общего друга гантелью

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью знакомого с использованием металлической гантели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Весной сожительница обвиняемого пошла в гости к их общему знакомому, где употребляла алкогольные напитки. Спустя некоторое время мужчина решил забрать сожительницу домой и направился по адресу, где та гостила. Он постучал в дверь, но ему не открывали. Затем их общий знакомый попросил обвиняемого уйти, но тот продолжал стучать в дверь.

В итоге мужчину впустили в квартиру, где он увидел, что его сожительница находится в состоянии алкогольного опьянения в компании двух незнакомых мужчин. Данный факт очень разозлил псковича, и он стал ругаться с общим знакомым. В рюкзаке у обвиняемого были две металлические гантели весом 1 кг каждая, их он использует для занятия спортом. В ходе конфликта мужчина взял одну из гантелей в руку и ударил ею знакомого два раза по голове и несколько раз по плечу.

После обвиняемый забрал свою сожительницу и они направились домой. Потерпевший получил телесные повреждения, которые были расценены как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.