Происшествия

Начальник почтового отделения в псковской деревне украла на работе почти 60 тысяч рублей

Бывшего руководителя почтового отделения одной из деревень Псковского района могут привлечь к уголовной ответственности за хищение денег с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период времени с сентября 2019 года по июнь 2021 года 35-летняя начальник почтового отделения одной из деревень Псковского района, используя свое должностное положение в части учета денег и контроля за ведением кассовых операций, изъяла из сейфа и присвоила вверенные ей наличные деньги на общую сумму 57 тысяч рублей.

С целью сокрытия своих преступных действий, злоумышленница вносила недостоверные сведения в документальную отчетность отделения почтовой связи.

Уголовное дело направили в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.