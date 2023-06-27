Происшествия

Пропавшего мужчину продолжают искать в Псковском районе

Александра Веденеева 1970 года рождения продолжают разыскивать в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Всех, кто располагают достоверной информацией о местонахождении Александра Веденеева или видел его где-либо в последнее время, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району.

Адрес: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8 (811-2) 676-851, 59-33-00 или 02.