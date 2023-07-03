Происшествия

Сотрудница почты в Пскове открыла банковский счет на клиента без его согласия

Работницу почтового отделения в Пскове могут привлечь к уголовной ответственности за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 272 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Женщина, являясь сотрудником почтового отделения и заключив агентский договор с одним из банков России, с целью выполнения плановых показателей по реализации продуктов банка, «осуществила неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее модификацию».

Имея доступ к персональным данным клиентов, женщина открыла банковский счет на конкретного человека без согласия клиента и в его отсутствие.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.