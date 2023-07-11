Сотрудник завода в Великих Луках сломал два пальца во время работы

Оператор внутрицеховых потоков, мужчина 1991 года рождения, сломал два пальца на ноге во время работы на опытном заводе «Микрон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
«Оператор внутрицеховых потоков во время передвижения деталей на центральном складе, не умея управлять электроштабелером, получил травму ноги. Согласно медицинскому заключению у мужчины открытый перелом первого пальца, закрытый перелом третьего пальца правой стопы», - рассказали в инспекции.
Причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности при эксплуатации транспорта и отсутствие контроля со стороны специалистов и руководителей.
Добавим, опытный завод «Микрон» расположен на улице Гоголя в Великих Луках.