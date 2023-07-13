Происшествия

Жительница Пскова хотела заработать на инвестициях и потеряла два миллиона рублей

Несколько жителей Пскова и Великих Лук в результате действий мошенников лишились в общей сложности более четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительнице областного центра незнакомцы предложили получать прибыль от инвестиций на одной из брокерских интернет-платформ. Горожанка заинтересовалась этим проектом. Однако злоумышленники в итоге ввели собеседницу в заблуждение и завладели ее деньгами на сумму более двух миллионов рублей.

Убедившись, что ее обманули, псковичка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В полиции отметили, что подобный факт в области далеко не единичный.

Другим горожанам звонили неизвестные «доброжелатели», которые предлагали свои услуги якобы для блокирования несанкционированного доступа к их банковским счетам, а также предотвращения попыток незаконного оформления на них кредитов. Доверчивые люди поддались на эти уловки и не досчитались в общей сложности более полутора миллионов рублей. Проводится расследование.