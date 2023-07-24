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В Псковской области выявили предприятие, направившее потенциально опасную продукцию в Петербург

В Псковской области обнаружено предприятие, направившее потенциально небезопасную молочную продукцию в одну из ресторанных компаний Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В марте мониторинговая группа ведомства в ходе анализа данных, внесенных во ФГИС «Меркурий», установила факты введения в оборот потенциально некачественной и небезопасной молочной продукции - сливочного масла и пастеризованного молока ООО «Нева-Витжен». Согласно данным системы «Меркурий» компания вела деятельность на площадке, зарегистрированной в Псковской области и совпадающей с адресом ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат».

Мониторинговая группа ведомства выявила факт выпуска большого объёма произведенной молочной продукции из сырья неизвестного происхождения. «Уполномоченными лицами от имени ООО "Нева-Витжен" за сутки, с 20 по 21 июня 2023 года, было оформлено 40 производственных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на пищевую молочную продукцию общей массой 817,8 тонн. Однако в адрес площадки ООО "Нева-Витжен" в Псковской области входящие ВСД на пищевую продукцию не оформлялись. Таким образом, сырье для изготовления крупного объема пастеризованного молока и масла в адрес компании не поступало, соответственно изготовленные ООО "Нева-Витжен" товары были признаны продукцией неизвестного происхождения», - отметили в Россельхознадзоре.

По информации, полученной от ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат», ранее с ООО «Нева-Витжен» был заключен договор аренды для осуществления производства мясных изделий. Однако производственную деятельность в рамках заключенного договора компания не ведет, а также на арендуемых площадках отсутствуют производственные помещения для осуществления деятельности по производству, хранению молока и продуктов его переработки.

Управление Россельхознадзора сделало вывод о том, что «от имени ООО «Нева-Витжен» в обращение выпускалась пищевая продукция с заведомо ложными сведениями о качестве и безопасности товаров, имеющая признаки фальсификации, ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на произведенную продукцию, не характеризуют ветеринарно-санитарное состояние и благополучие мест происхождения продукции, не могут обеспечивать ее прослеживаемость». Согласно данным, внесенным в систему, партии продукции для дальнейшей реализации отправились в адрес ООО «Клаудс Бар» в Санкт-Петербурге.

Подконтрольная площадка ООО «Нева-Витжен», зарегистрированная на территории Псковской области, была исключена из информационной системы «Ветис», регистрация уполномоченных должностных лиц аннулирована.

О факте выпуска в обращение ООО «Нева-Витжен» потенциально некачественной и небезопасной пищевой продукции проинформированы комитет по ветеринарии Псковской области, региональное управление Федеральной налоговой службы прокуратура области и управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области. Также сведения о выявленном нарушении были направлены в адрес получателя фальсифицированной продукции для принятия мер в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».