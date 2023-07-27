Происшествия

Жителя Локнянского района наказали за угрозу зарезать знакомую

51-летнего жителя Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за угрозу зарезать знакомую. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В мае мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своей знакомой толкнул ее. Потерпевшая упала и получила телесные повреждения. Затем подсудимый взял со стола нож и направил его в сторону потерпевшей, сказав, что зарежет ее, если она не успокоится. В результате его действий и поведения потерпевшая опасалась за свою жизнь.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Приговор не вступил в законную силу.