Потерявшуюся в лесу женщину нашли спасатели в Гдовском районе сегодня, 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области
Специалисты Поисково-спасательного отряда Гдова вблизи деревни Еврейно нашли женщину 1975 года рождения. Она потерялась в лесу.
Как уточнили в ведомстве, ее состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает простые правила при проходе в лес:
Рекомендуется взять с собой:
Если самостоятельно выбраться не удается, нужно позвонить спасателям по телефону 01, 112 (с сотового телефона).