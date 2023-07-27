Происшествия

Потерявшуюся в лесу женщину нашли спасатели в Гдовском районе

Потерявшуюся в лесу женщину нашли спасатели в Гдовском районе сегодня, 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Специалисты Поисково-спасательного отряда Гдова вблизи деревни Еврейно нашли женщину 1975 года рождения. Она потерялась в лесу.

Как уточнили в ведомстве, ее состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает простые правила при проходе в лес:

сообщить близким, друзьям или соседям, куда конкретно идете и когда планируете вернуться;

надеть яркую одежду;

изучить заранее место на карте;

не заходить вглубь незнакомой местности, оставлять на пути движения ориентиры.

Рекомендуется взять с собой:

заряженный сотовый телефон;

нож;

фонарик;

воду;

продукты на перекус;

медицинские препараты, если они вам необходимы;

пленку для накидки или навеса от дождя;

спички или зажигалку в непромокаемой упаковке.

Если самостоятельно выбраться не удается, нужно позвонить спасателям по телефону 01, 112 (с сотового телефона).