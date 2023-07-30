Происшествия

Жительницу Бежаницкого района будут судить за продажу самогона

63-летняя жительница Бежаницкого района предстанет перед судом за незаконную продажу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Обвиняемая изготавливала по месту жительства в одном из населённых пунктов Бежаницкого района и продавала местным жителям для использования в пищевых целях спиртосодержащую продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности. Деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов в апреле этого года

По месту жительства женщины изъяли изготовленную кустарным способом спиртосодержащую жидкость. Ранее женщину привлекали к административной ответственности за аналогичные дейтсвия.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.