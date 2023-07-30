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Названы районы Псковской области с самой низкой раскрываемостью тяжких преступлений

01.08.2023 17:11|ПсковКомментариев: 0

Наиболее низкой раскрываемостью тяжких и особо тяжких преступлений характеризуется деятельность правоохранителей в Великих Луках (39,3%), Красногородском (33,3%), Псковском (34,8%) Пыталовском (35,3%), Опочецком (56%), Островском (56%), Плюсском (53,8%) районах, в основном за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и квалифицированных краж. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода. 

«Значительное внимание уделялось вопросам соблюдения законов при рассмотрении сообщений о преступлениях, выявлению фактов укрытия их от учета, своевременности возбуждения уголовных дел, соблюдению процессуальных сроков, конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства и возмещению ущерба потерпевшим», - рассказали в областной прокуратуре.

Имеет место рост нарушений на стадии проверки сообщений о преступлениях (+7,1%; с 4 617 до 4 970), который обусловлен возросшим количеством отмен решений об отказе в возбуждении уголовных дел (с 2 268 до 2 658). При этом эффективность таких отмен увеличилась и составила 12,8 % (АППГ-12,3%).

Существенно ниже средне областного показателя сработали прокуратуры Великолукского (2,9%), Куньинского (5,6%), Себежского (6%), Пыталовского, Бежаницкого (7,7%), Дедовичского (7,8%), Печорского (8,3%), Гдовского (9,7%) районов. Не возбуждено ни одного уголовного дела после отмен решений об отказе в возбуждении уголовного дела в Стругокрасненском районе.

Удельный вес уголовных дел, оконченных с нарушенным сроком, незначительно уменьшился (с 42,9% до 40,7%) в основном за счет следственных органов МВД (с 48,1% до 40,4%). Удельный таких дел у следователей СК составляет 48,9%, дознавателей МВД – 42,2% и ФССП – 17,9%.

«Существенно выше среднеобластного показателя сроки расследования следователями МВД в Опочецком (85,7%), Плюсском (72,7%), Стругокрасненском (63,6%), Красногородском (60%) и Себежском (55,2%) районах. В Великих Луках с нарушенными сроками окончено 50,6% уголовных дел. Недопустимо велик срок расследования уголовных дел дознавателями органов внутренних дел. Негативная тенденция сложилась в городе Великие Луки (60,5%), Себежском (57,1%), Локнянском (50%), Печорском (48,4%), Опочецком (48,3%) и Островском (46,7%) районах», - говорится в документе.
Теги: #прокуратура #работа #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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