Происшествия

Названы районы Псковской области с самой низкой раскрываемостью тяжких преступлений

Наиболее низкой раскрываемостью тяжких и особо тяжких преступлений характеризуется деятельность правоохранителей в Великих Луках (39,3%), Красногородском (33,3%), Псковском (34,8%) Пыталовском (35,3%), Опочецком (56%), Островском (56%), Плюсском (53,8%) районах, в основном за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и квалифицированных краж. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.

«Значительное внимание уделялось вопросам соблюдения законов при рассмотрении сообщений о преступлениях, выявлению фактов укрытия их от учета, своевременности возбуждения уголовных дел, соблюдению процессуальных сроков, конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства и возмещению ущерба потерпевшим», - рассказали в областной прокуратуре.

Имеет место рост нарушений на стадии проверки сообщений о преступлениях (+7,1%; с 4 617 до 4 970), который обусловлен возросшим количеством отмен решений об отказе в возбуждении уголовных дел (с 2 268 до 2 658). При этом эффективность таких отмен увеличилась и составила 12,8 % (АППГ-12,3%).

Существенно ниже средне областного показателя сработали прокуратуры Великолукского (2,9%), Куньинского (5,6%), Себежского (6%), Пыталовского, Бежаницкого (7,7%), Дедовичского (7,8%), Печорского (8,3%), Гдовского (9,7%) районов. Не возбуждено ни одного уголовного дела после отмен решений об отказе в возбуждении уголовного дела в Стругокрасненском районе.

Удельный вес уголовных дел, оконченных с нарушенным сроком, незначительно уменьшился (с 42,9% до 40,7%) в основном за счет следственных органов МВД (с 48,1% до 40,4%). Удельный таких дел у следователей СК составляет 48,9%, дознавателей МВД – 42,2% и ФССП – 17,9%.