Происшествия

Житель Новосокольнического района отправится на девять лет в колонию за убийство знакомого

Житель Новосокольнического района отправится на девять лет в исправительную колонию строгого режима за убийство знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

14 октября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире по месту жительства со своим знакомым. Между ними возникла ссора, мужчина умышленно нанес последнему удар ножом в область груди. Его знакомый скончался на месте.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие вину обстоятельства, как частичное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья, связанное с наличием хронического заболевания.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.

Приговор в законную силу не вступил.