Происшествия

Пенсионер с рюкзаком и корзиной пропал в себежском лесу

72-летний Владимир Петров пропал в поселке Магарево Себежского района. 12 августа мужчина ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза.

Во что был одет мужчина, неизвестно. С собой у него был рюкзак песочного цвета и плетеная корзина.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.