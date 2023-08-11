Пенсионер с рюкзаком и корзиной пропал в себежском лесу

72-летний Владимир Петров пропал в поселке Магарево Себежского района. 12 августа мужчина ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза.
Во что был одет мужчина, неизвестно. С собой у него был рюкзак песочного цвета и плетеная корзина.
Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.