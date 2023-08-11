Происшествия

Седой мужчина с белым ведром пропал в Бежаницком районе

67-летний Геннадий Михеев пропал в деревне Глубоково Бежаницкого района. 13 августа мужчина ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормально телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку, зеленые камуфлированные штаны, зеленые резиновые сапоги и синюю кепку. С собой у него было белое ведро с синей крышкой.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.