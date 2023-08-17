Происшествия

Пскович заплатил более 100 тысяч рублей за превышение скорости

Судебные приставы города Пскова взыскали более 100 тысяч рублей после установки блокиратора на автомобиль псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов города Пскова № 1 было возбуждено 117 исполнительных производств о взыскании с местного жителя административных штрафов по линии ГИБДД за превышение скоростного режима на общую сумму более 63 тысяч рублей.

В установленные законом сроки штрафы оплачены не были, в связи с этим судебный пристав отделения приступил к применению мер принудительного характера. Были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, который составил дополнительно 40 тысяч рублей к долгу. Кроме того, судебный пристав-исполнитель выяснил о наличии в собственности автомобиля и после выхода в адрес произвёл арест с блокировкой колёс.

На следующий день гражданин на личном приёме оплатил все задолженности по штрафам, включая исполнительский сбор на сумму 105 тысяч рублей. Пскович признался, что его автомобиль Volkswagen Transporter использовался работниками, которые и нарушали ПДД.

Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.