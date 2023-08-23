Происшествия

Псковичка ударила ножом сына и отделалась условным лишением свободы

Условное лишение свободы получила жительница Псковского района за умышленное причинение сыну тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

22 февраля 47-летняя жительница Псковского района ударила ножом сына в живот и грудную клетку, причинив тяжкий вред здоровью.

С учетом мнения государственного обвинения, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе оказания медицинской помощи потерпевшему, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом мнения потерпевшего, суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

На подсудимую возложен ряд обязанностей, несоблюдение которых повлечет отмену условного осуждение и отправку в исправительную колонию общего режима для отбытия назначенного судом наказания.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.