Происшествия

В Псковской области задержали диверсанта при попытке поджога релейного шкафа

Управление ФСБ России по Псковской области совместно с региональным управлением МВД России задержало местного жителя при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции «Псков - Товарный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

«Установлено, что мужчина в мессенджере Telegram установил связь с волонтёром украинского общественного гуманитарного проекта, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов. Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооружённых Сил РФ, фигурант вечером 2 августа 2023 года прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога», - отметили в ведомстве.

Осуществить преступный замысел злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками органа безопасности.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении псковича по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации).

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.