Происшествия

Один из основателей рок-группы «Алиса» пропал в Санкт-Петербурге

Один из основателей рок-группы «Алиса», Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

"Андрей Шаталин 1960 года рождения, гитарист и один из основателей группы "Алиса", пропал в Петербурге. По данным "ЛизаАлерт", в последний раз его видели 22 августа, когда он вышел из дома и исчез. Волонтеры просят о помощи в поиске мужчины, которого описывают как худощавого телосложения и ростом 175 см", - пишет «RusNews»

В момент исчезновения музыкант был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки. Он также держал в руках черный зонтик, а на голове была зеленая кепка.