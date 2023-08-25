Происшествия

Рассчитывавший на интим пскович лишился 15 тысяч рублей

В Пскове возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Ранее в полицию с заявлением о хищении денежных средств обратился местный житель. 34-летный пскович рассказал, что стал жертвой мошенничества.

По его словам, вечером неизвестный собеседник в телефонном разговоре попросил перевести ему 15 тысяч рублей. Деньги - предоплата за оказание услуг интимного характера, информацию мужчина нашел в сети Интернет.

Однако после перевода денежных средств желаемых услуг пскович не получил и понял, что стал жертвой злоумышленников.