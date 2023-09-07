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Происшествия

Авиационную бомбу уничтожат в Псковской области

07.09.2023 16:52|ПсковКомментариев: 0

Авиационную бомбу ФАБ-50 времён Великой Отечественной войны уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Псковской области поступила информация о том, что в лесном массиве в районе деревни Соловьи Псковского района группа разминирования ПСО города Пскова обнаружила взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Сотрудники ФГКУ «Невский Краснознаменный Ордена Жукова спасательный центр МЧС России имени Ленсовета» обнаруженный предмет идентифицировали как авиационную бомбу ФАБ-50.

Находку транспортировали для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва  7 сентября в период с 17:00 до 18:00.

Теги: #происшествие #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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