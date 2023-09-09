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Происшествия

Пскович ударил знакомого табуретом из-за футболки

07.09.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Пскович ответит в суде за нанесение побоев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. Когда он не имел места жительства, то проживал у потерпевшего и оставил у него свои вещи. Узнав, что потерпевший надел его футболку, мужчина разозлился и ударил его табуретом по голове, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 116.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

Теги: #прокуратура #побои
Источник: Псковская Лента Новостей
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