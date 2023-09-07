Происшествия

Мужчину подозревают в убийстве сожителя бывшей супруги в Пскове

Тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир в Пскове. Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от колото-резаного ранения грудной клетки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СК России

По версии следствия, к преступлению причастен бывший супруг сожительницы потерпевшего, который 1 сентября, находясь в квартире бывшей супруги на улице 1-й Поселочной в городе Пскове, в ходе возникшего на почве ревности конфликта нанес потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается, добавили в ведомстве.