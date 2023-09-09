Происшествия

Пьяная псковичка набросилась на сотрудницу полиции

Пьяная псковичка набросилась на сотрудницу полиции. Теперь нападавшая предстанет перед судом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

7 июля обвиняемая находилась в одном из учреждений города Пскова с признаками сильного алкогольного опьянения. Препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении, женщина набросилась на одну из сотрудниц полиции, ударив ее ногой.



Следственные органы завершили расследование в отношении 45-летней жительницы Псковского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.