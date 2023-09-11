Происшествия

Пенсионерка с палкой пропала в порховской деревне Лютые Болоты

88-летняя Валентина Савельева (Павлова) пропала в деревне Лютые Болоты Порховского района, 11 сентября пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшей: рост 167 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, серые глаза.

Пенсионерка была одета в бежевый джемпер, голубое платье, бежевые колготки, галоши, желтый платок. С собой у нее была палка.

Информацию, которая поможет найти этого человека, следует сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.