Происшествия

Браконьера-рыболова обнаружили в Пушкиногорском районе

Незаконный вылов рыбы пресекли в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранним утром 11 сентября в акватории озера Белогуль Пушкиногорского района местный пенсионер 1961 года рождения осуществлял лов рыбы с использованием рыболовных сетей.

У него изъяли четыре сети, рыболовные снасти, лодку. Кроме того, у рыбака изъяли незаконно добытые биоресурсы: лещ, окуни, красноперки, густеры и плотва - почти 40 рыб.

По данному факту проводится проверка.