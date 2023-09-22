Пенсионер с желтым фонариком пропал в Порховском районе

Пенсионер с желтым фонариком пропал в деревне Полоное Порховского района об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Ориентировка: «ЛизаАлерт» / «ВКонтакте»
Валентин Смирнов 1938 года рождения вышел из дома 21 сентября и пропал. Его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с проседью, серо-голубые глаза.
Одежда: предположительно ветровка песочного цвета, джинсы, темно-серые кроссовки, черная бейсболка.
С собой: желтый фонарик.