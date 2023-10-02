Происшествия

Икру и домашний самогон незаконно продавали на ярмарке в Пскове

Красную икру и спиртосодержащую продукцию домашней выработки изъяли полицейские из незаконного оборота на областной сельскохозяйственной ярмарке «Осень - 2023» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

30 сентября на территории проведения ярмарки полицейские выявили факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции домашней выработки. У продавца изъяли 4 литра медовухи и 0,5 литра самогона. Кроме того, был установлен факт незаконной реализации красной лососевой икры, расфасованной в металлические банки массой по 140 граммов.

У продавца этой икры не оказалось соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Отсутствовала и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Полицейские изъяли 154 банки икры, которые, по словам продавца, он приобрел на одном из рынков в Санкт-Петербурге. А продавец медовухи и самогона на вопросы полицейских пояснил, что их он изготовляет в домашних условиях на территории области. Учитывая все эти обстоятельства, можно сделать вывод о ненадлежащем качестве данной продукции, уточнили в ведомстве.

По результатам выявленных правонарушений в отношении граждан, осуществлявших незаконный оборот спиртосодержащей продукции и икры, составлены административные материалы. Их направят в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.