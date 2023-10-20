Непогребённые

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Последнее время новостная повестка Пскова изобилует шокирующими сообщениями о животных. Мёртвые собаки и пакеты с котятами в мусорных баках, выброшенные на свалку щенки, стрельба по бездомным четвероногим. А теперь ещё и десятки трупов породистых собак, которых кто-то оставил в лесополосе неподалёку от города, щедро присыпав «могильник» использованными шприцами.

Общественность подозревает в причастности к инциденту ветклиники и их подрядчиков, которые оказывают услуги по утилизации умерших братьев меньших. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам. Подробности истории, комментарии официальных ведомств и мнения зоозащитного сообщества - в материале Псковской Ленты Новостей.

Фото из архива ПЛН

«Помогите найти негодяев!»

Тревожное сообщение появилось 19 октября в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»: «За Крестовским лесопарком в канаву выброшены в черных мешках и без мешков десяток трупов собак разных пород и пакеты с б. у. шприцами. Помогите найти негодяев… Возможно, это ветлечебница или какой-то приют для животных!» Автор поста прикрепил несколько снимков с изображениями тел и медицинских отходов.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Вскоре фотографии разлетелись по городским сообществам, подписчики которых озвучили предположение: кто-то пренебрёг процессом утилизации четвероногих, чьи хозяева оплатили услуги кремации.

Владелица питомника собак «Из Фомкино» Ольга Лажевич, которая увидела посты о выброшенных «утилизированных» животных утром 20 октября, заметила: некоторые клиники Пскова принимают питомцев на кремацию, и многие хозяева пользуются такими услугами. «Тут явно натворила дел какая-то организация. Об этом факте говорит большое количество шприцов. Скорее всего, не захотели тратиться на кремацию животных и просто выбросили их в лес, а может, и не один день это делали. Это просто бесчеловечно», - заявила заводчица. Она транслировала увиденное в соцсети сообщение в популярный паблик и от лица всех владельцев животных призвала правоохранительные органы разобраться в произошедшем.

Ситуацию прокомментировала псковский ветеринар Екатерина Дубик. Она узнала об инциденте от журналиста ПЛН и подчеркнула: судить о причинах гибели животных не может, точное понимание картины дадут только осмотр и вскрытие тел ветеринарными специалистами. «Уж не знаю, что там случилось, но, если предположить, что они все разом серьезно заболели, их лечили, но безуспешно, а о возможности кремации владельцы не знали, то хоть одна из этих собак должна была побывать у врача? А если здоровые животные эвтаназированы, то это должен был делать тот, кто это умеет. Значит, у нас есть какой-то врач, который на такое способен? Что это за человек такой?» - у ветеринара много вопросов, касающихся сложившейся ситуации.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

«Это точно клиника, вернее, сама клиника, может, и не виновата. Скорее всего, это недобросовестный подрядчик - не выполнил свои обязанности по договору», - озвучила своё мнение псковский зооволонтёр Анна Суворова.

Пользователи соцсетей выдвинули иную гипотезу: мол, из-под одной собаки на фото «виднеется кусочек домашней простыночки». Соответственно, её могли принести сами хозяева. Но автор комментария тут же добавила: «Запрещают людям самим хоронить-закапывать, а как доверять теперь кремации? Отдашь тельце на кремацию, деньги заплатишь, а малыша выкинут где-нибудь на пустыре... Мы, общественность, требуем публичного разбирательства».

Подписчик одного из сообществ заявил, что почти узнал на выложенных фото свою собаку, которую недавно отвёз на кремацию в одну из ветклиник. Мужчина обратил внимание на позу животного со снимка: мол, его той-терьер скончался в таком же положении.

Другие комментаторы заметили на фото коробку с надписью «Pskov», что могло бы стать неплохой зацепкой для полиции. Кроме того, на картоне читается номер онлайн-заказа, следовательно, есть возможность установить пункт его выдачи и получателя.

Обстоятельства выясняются

В пресс-службе УМВД России по Псковской области оперативно отреагировали на сообщения и заявили: полиция уже проводит проверку по факту обнаружения в лесном массиве трупов животных.

«В полицию вечером 19 октября обратился мужчина, который непосредственно обнаружил пакеты и коробки. На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявитель был опрошен в установленном порядке. Производился осмотр и фотографирование места происшествия», - рассказали в УМВД. В настоящее время обстоятельства случившегося, а также причастные лица устанавливаются.

Ход и результаты проверки поставила на контроль прокуратура Псковской области. В ведомстве уточнили, что сигнал поступил от 67-летнего мужчины, нашедшего мертвых собак в лесополосе вблизи деревни Пожнище Псковского района.

К проверке подключились и представители станции по борьбе с болезнями животных Псковского района. Задача ветслужбы - выяснить причины смерти четвероногих.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов предположил, что тела могли быть вывезены из одной из частных клиник, где по медицинским показаниям усыпляли животных, либо принимали их на кремацию от владельцев. Однако само учреждение вполне может оказаться не при чём: есть вероятность, что ветлечебницу подставил недобросовестный контрагент, который взялся утилизировать тела, но вместо кремации просто отвёз их в лес.

Руководитель комитета по ветеринарии подчеркнул: согласно приказу Министерства сельского хозяйства № 626 тела домашних животных являются биологическими отходами. Закапывать их в землю, вывозить на свалки, выбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, поля, леса, овраги и водные объекты строго запрещено. Такое захоронение может стать источником распространения инфекции, продукты разложения останков могут загрязнять водоемы и подземные воды.

Ответственность за подобные деяния предусмотрена статьёй 10.8 КоАП РФ. За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов гражданам грозит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей; должностным лицам - от 20000 до 40000 рублей; предпринимателям без образования юридического лица - от 40000 до 50000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; юридическим лицам - от 500 000 до 700 000 рублей или запрет на работу в течение трёх месяцев.

По словам Валерия Удалова, за утилизацию трупов животных, прежде всего, отвечают х хозяева. «В данном случае владелец пока не установлен. Вопрос по утилизации тел будет решаться после проведения всех необходимых мероприятий», - добавил руководитель профильного комитета.

Небрежность и человеческий фактор?

Председатель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова вспомнила о похожем случае, который произошёл в Пскове несколько лет назад. Тогда были найдены обгоревшие тела животных, которых сдали на кремацию в одну из клиник. Утилизацию не довёл до конца подрядчик, нанятый для выполнения таких работ.

Зоозащитница, как и другие комменаторы, предположила, что аналогичная ситуация сложилась и сейчас - контрагент по сути подставил учреждение, из которого забирал животных на кремацию. Она констатировала, что многие сейчас видят «врага» в клиниках, куда хозяева отдают тела своих питомцев и платят за их утилизацию деньги. Однако сложно представить, что кто-то из сотрудников лечебницы едет в лес и выкидывает трупы в канаву.

«Это не укладывается в голове. Наверняка этим всем занимается кто-то нанятый, может быть, курьер какой-то приезжает за телами, либо представитель организации, с которой клиника заключает договор на утилизацию. Я думаю, сыграл роль человеческий фактор, абсолютная небрежность к выполнению своих обязанностей», - вынесла вердикт Вера Короткова.

Она добавила, что произошедшее шокирует и абсолютно аморально, и обратила внимание на ещё одну сторона вопроса: рядом с телами валялись пластиковые шприцы. Такие отходы не разлагаются и могут лежать в земле, загрязняя её, столетиями.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Резонансная история не осталась незамеченной на всех уровнях. В популярном городском паблике появился комментарий от лица одного их сетевых ветеринарных центров. Представитель учреждения, упоминание которого встречалось в комментариях к посту о найденных телах, официально сообщила, что клиника добросовестно исполняет свои обязательства перед клиентами, и все ветеринарные отходы передаются подрядчику для последующей утилизации. К посту был приложен акт, датированный 19-м октября, с указанием названия контрагента и расчёта стоимости услуг. «Мы обеспокоены случившимся и вместе с зоозащитниками следим за развитием ситуации», - заявила автор комментария.

В Пскове есть несколько учреждений, принимающих животных на кремацию. Это Псковская областная ветеринарная лаборатория и частные клиники. Стоимость зависит от прайса организации и веса питомца. Лечебницы и предприниматели, у которых заказывают подобные ритуальные услуги для четвероногих, обязаны заключать договоры на утилизацию биологических отходов с компаниями, имеющими законные основания на такую деятельность. Некоторые организации по договорённости могут отдавать владельцу прах животного, образующийся после сожжения. К биологическим отходам он не относится.

Культура захоронения

Вера Короткова заметила, что сам факт того, что клиники берут животных на кремацию - это абсолютно нормально. Хотя многие люди до сих не понимают и не принимают такой способ прощания со своими подопечными. «Во-первых, кремация умершего питомца - дорогое удовольствие. Да и представьте какую-нибудь бабушку, у которой умерла уже 55-я кошка. Понесёт она тело в клинику?» - заметила руководитель «Зоозащиты».

Фото из архива ПЛН

Она вспомнила случай из жизни. Однажды сажала цветы под окнами многоэтажки на Рижском проспекте, и тут в окно выглянула пожилая женщина: «Ты, дочуш, глубоко не копай - я там котика похоронила». Зоозащитница была в шоке... Слышала она и о другой пенсионерке, которая постоянно кого-то закапывала под растущей во дворе берёзой. «Там, наверное, уже кладбище хомячков и котиков. А ещё одна бабулечка в красках описывала, как она зимой вынуждена хоронить умершее животное в подвале нашего дома. То есть, она действительно идёт в подвал многоэтажки, выкапывает там ямку и закапывает трупик. Это ужас какой-то, и совершенно неприемлемо. Неизвестно ведь, от чего животное умерло, чем оно болело», - подчеркнула Вера Короткова.

Того же мнения придерживается Екатерина Дубик: захоранивать умерших животных самостоятельно недопустимо, как и выбрасывать их тела в леса и поля. Ветеринар считает, что утилизацией трупов животных должны заниматься специализированные службы. При этом она констатировала: услугами кремации пользуются далеко не все.

«Куда хозяева забирают своих питомцев после гибели или эвтаназии, мы не знаем. Как ни крути, самостоятельное захоронение животных в лесах и на дачах распространено повсеместно. Ведь ещё совсем недавно кремация животных в городе налажена не была вовсе. А животные были», - пояснила Екатерина Дубик.

Она обратила внимание на удручающую картину: запрет, как обычно, есть, а законной альтернативы не предлагается. Вот людям и приходится выкручиваться, как умеют.

По некоторым данным, в лесополосе вблизи Пскова есть целые «кладбища» домашних животных. Никем не санкционированные, не зарегистрированные, но с каждым днём лишь разрастающиеся. Горожане хоронят своих питомцев со всеми положенными почестями, устанавливают на захоронениях памятники, приносят цветы. Многие владельцы открыто признаются в том, что закапывают своих братьев меньших в лесу, хотя знают, что поступают неправильно. Но так, якобы, спокойнее, чем оставлять тела в клинике для последующей кремации.

Фото из архива ПЛН

«Это крайности одной большой проблемы: у нас нет культуры захоронения бездомных и домашних животных. Людям нужно предоставить возможность или кремировать, причём эта услуга должна быть доступна, или всё-таки захоранивать в землю. Но тогда необходима официальная площадка с соблюдением определенных условий, как и для человеческого погребения», - уверена Вера Короткова.

Она напомнила, что в Пскове проживают порядка 200 тысяч человек, и примерно половина из них содержат животных. То есть, хозяев имеют как минимум 100 тысяч кошек и собак, а то и больше: у кого-то по два питомца, у кого-то по 10. Все они когда-нибудь умрут и, скорее всего, в большинстве своём будут захоронены в земле. «Надеюсь, хотя бы не в городских клумбах и не подвалах домов, а в лесополосе, что, впрочем, тоже плохо», - вздохнула зоозашитница. Она надеется, что произошедший чудовищный инцидент каким-то образом скажется на ситуации и власть имущие найдут способ решения проблемы.

Вера Короткова призвала всех, кого касается данная ситуация, действовать гуманно, милосердно и справедливо по отношению к чувствам людей, любящих своих питомцев. «Хозяева, которые отнесли тех животных в клинику на кремацию, наверное, могли бы их похоронить, но выбрали другой путь, законный. А человеческий фактор не дал сделать всё правильно», - повторила она предположение. Руководитель «Зоозащиты» выразила надежду, что правоохранительные органы во всём разберутся и найдут виновных, а также посочувствовала владельцам, столкнувшимся с таким отношением к своим любимцам. «Так нельзя. Человек, который нёс эти мешки и выкидывал этих собак, должен быть наказан», - резюмировала зоозащитница.

Многие владельцы считают своих питомцев полноценными членами семьи и хотят обеспечить им достойное погребение в случае кончины. Тайком хоронят на импровизированных кладбищах домашних животных, на придомовых, приусадебных участках и в лесах. Некоторые идут по цивилизованному пути и оплачивают кремацию, передавая тела в руки исполнителей данной услуги. Однако теперь порядочность последних под вопросом, что может привести к ещё большему количеству трупов кошек и собак, незаконно закопанных в землю - просто потому, что больше некуда.

Ульяна Ловыгина