Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Остров обезьян
«Велрыбпром» вкусно и качественно
как не впасть в уныние осенью
Экономим на покупках
Господин Рейтингомер
Региональные меры соцподдержки
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Досуг псковского школьника
Санаторный туризм
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Зенча-Псков» возрождение
«Метражи» сельская ипотека
Профориентация школьников
молодежь облсовпрофа
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Происшествия 20.10.2023 10:384 Десять мёртвых собак и шприцы нашли в канаве под Псковом 23.10.2023 15:310 Мошенникам не удалось ввести в заблуждение двух жителей Великих Лук 23.10.2023 14:260 Двое псковичей украли сумку с деньгами у работницы магазина 23.10.2023 13:480 Житель дедовичской деревни спас собаку от волка в собственном дворе 23.10.2023 13:340 Непогребённые 21.10.2023 15:200 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили полицейские в Невеле
 
 
 
Самое популярное 16.10.2023 12:192 Банк России вводит в оборот новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 17.10.2023 07:000 В Псковской области простились с тремя погибшими участниками СВО 18.10.2023 11:189 Михаил Ведерников: Мир сошел с ума  16.10.2023 12:552 Торжественная встреча нового главы Псковской митрополии епископа Арсения. ВИДЕО 18.10.2023 11:011 Глава Псковской митрополии Арсений получил новый сан
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Непогребённые

23.10.2023 13:34|ПсковКомментариев: 0

Последнее время новостная повестка Пскова изобилует шокирующими сообщениями о животных. Мёртвые собаки и пакеты с котятами в мусорных баках, выброшенные на свалку щенки, стрельба по бездомным четвероногим. А теперь ещё и десятки трупов породистых собак, которых кто-то оставил в лесополосе неподалёку от города, щедро присыпав «могильник» использованными шприцами.

Общественность подозревает в причастности к инциденту ветклиники и их подрядчиков, которые оказывают услуги по утилизации умерших братьев меньших. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам. Подробности истории, комментарии официальных ведомств и мнения зоозащитного сообщества - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Фото из архива ПЛН

«Помогите найти негодяев!»

Тревожное сообщение появилось 19 октября в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»: «За Крестовским лесопарком в канаву выброшены в черных мешках и без мешков десяток трупов собак разных пород и пакеты с б. у. шприцами. Помогите найти негодяев… Возможно, это ветлечебница или какой-то приют для животных!» Автор поста прикрепил несколько снимков с изображениями тел и медицинских отходов.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Вскоре фотографии разлетелись по городским сообществам, подписчики которых озвучили предположение: кто-то пренебрёг процессом утилизации четвероногих, чьи хозяева оплатили услуги кремации.

Владелица питомника собак «Из Фомкино» Ольга Лажевич, которая увидела посты о выброшенных «утилизированных» животных утром 20 октября, заметила: некоторые клиники Пскова принимают питомцев на кремацию, и многие хозяева пользуются такими услугами. «Тут явно натворила дел какая-то организация. Об этом факте говорит большое количество шприцов. Скорее всего, не захотели тратиться на кремацию животных и просто выбросили их в лес, а может, и не один день это делали. Это просто бесчеловечно», - заявила заводчица. Она транслировала увиденное в соцсети сообщение в популярный паблик и от лица всех владельцев животных призвала правоохранительные органы разобраться в произошедшем.

Ситуацию прокомментировала псковский ветеринар Екатерина Дубик. Она узнала об инциденте от журналиста ПЛН и подчеркнула: судить о причинах гибели животных не может, точное понимание картины дадут только осмотр и вскрытие тел ветеринарными специалистами. «Уж не знаю, что там случилось, но, если предположить, что они все разом серьезно заболели, их лечили, но безуспешно, а о возможности кремации владельцы не знали, то хоть одна из этих собак должна была побывать у врача? А если здоровые животные эвтаназированы, то это должен был делать тот, кто это умеет. Значит, у нас есть какой-то врач, который на такое способен? Что это за человек такой?» - у ветеринара много вопросов, касающихся сложившейся ситуации.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

«Это точно клиника, вернее, сама клиника, может, и не виновата. Скорее всего, это недобросовестный подрядчик - не выполнил свои обязанности по договору», - озвучила своё мнение псковский зооволонтёр Анна Суворова.

Пользователи соцсетей выдвинули иную гипотезу: мол, из-под одной собаки на фото «виднеется кусочек домашней простыночки». Соответственно, её могли принести сами хозяева. Но автор комментария тут же добавила: «Запрещают людям самим хоронить-закапывать, а как доверять теперь кремации? Отдашь тельце на кремацию, деньги заплатишь, а малыша выкинут где-нибудь на пустыре... Мы, общественность, требуем публичного разбирательства».

Подписчик одного из сообществ заявил, что почти узнал на выложенных фото свою собаку, которую недавно отвёз на кремацию в одну из ветклиник. Мужчина обратил внимание на позу животного со снимка: мол, его той-терьер скончался в таком же положении.

Другие комментаторы заметили на фото коробку с надписью «Pskov», что могло бы стать неплохой зацепкой для полиции. Кроме того, на картоне читается номер онлайн-заказа, следовательно, есть возможность установить пункт его выдачи и получателя.

Обстоятельства выясняются

В пресс-службе УМВД России по Псковской области оперативно отреагировали на сообщения и заявили: полиция уже проводит проверку по факту обнаружения в лесном массиве трупов животных.

«В полицию вечером 19 октября обратился мужчина, который непосредственно обнаружил пакеты и коробки. На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявитель был опрошен в установленном порядке. Производился осмотр и фотографирование места происшествия», - рассказали в УМВД. В настоящее время обстоятельства случившегося, а также причастные лица устанавливаются.

Ход и результаты проверки поставила на контроль прокуратура Псковской области. В ведомстве уточнили, что сигнал поступил от 67-летнего мужчины, нашедшего мертвых собак в лесополосе вблизи деревни Пожнище Псковского района.

К проверке подключились и представители станции по борьбе с болезнями животных Псковского района. Задача ветслужбы - выяснить причины смерти четвероногих.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов предположил, что тела могли быть вывезены из одной из частных клиник, где по медицинским показаниям усыпляли животных, либо принимали их на кремацию от владельцев. Однако само учреждение вполне может оказаться не при чём: есть вероятность, что ветлечебницу подставил недобросовестный контрагент, который взялся утилизировать тела, но вместо кремации просто отвёз их в лес.

Руководитель комитета по ветеринарии подчеркнул: согласно приказу Министерства сельского хозяйства № 626 тела домашних животных являются биологическими отходами. Закапывать их в землю, вывозить на свалки, выбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, поля, леса, овраги и водные объекты строго запрещено. Такое захоронение может стать источником распространения инфекции, продукты разложения останков могут загрязнять водоемы и подземные воды.

Ответственность за подобные деяния предусмотрена статьёй 10.8 КоАП РФ. За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов гражданам грозит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей; должностным лицам - от 20000 до 40000 рублей; предпринимателям без образования юридического лица - от 40000 до 50000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; юридическим лицам - от 500 000 до 700 000 рублей или запрет на работу в течение трёх месяцев.

По словам Валерия Удалова, за утилизацию трупов животных, прежде всего, отвечают х хозяева. «В данном случае владелец пока не установлен. Вопрос по утилизации тел будет решаться после проведения всех необходимых мероприятий», - добавил руководитель профильного комитета.

Небрежность и человеческий фактор?

Председатель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова вспомнила о похожем случае, который произошёл в Пскове несколько лет назад. Тогда были найдены обгоревшие тела животных, которых сдали на кремацию в одну из клиник. Утилизацию не довёл до конца подрядчик, нанятый для выполнения таких работ.

Зоозащитница, как и другие комменаторы, предположила, что аналогичная ситуация сложилась и сейчас - контрагент по сути подставил учреждение, из которого забирал животных на кремацию. Она констатировала, что многие сейчас видят «врага» в клиниках, куда хозяева отдают тела своих питомцев и платят за их утилизацию деньги. Однако сложно представить, что кто-то из сотрудников лечебницы едет в лес и выкидывает трупы в канаву.

«Это не укладывается в голове. Наверняка этим всем занимается кто-то нанятый, может быть, курьер какой-то приезжает за телами, либо представитель организации, с которой клиника заключает договор на утилизацию. Я думаю, сыграл роль человеческий фактор, абсолютная небрежность к выполнению своих обязанностей», - вынесла вердикт Вера Короткова.

Она добавила, что произошедшее шокирует и абсолютно аморально, и обратила внимание на ещё одну сторона вопроса: рядом с телами валялись пластиковые шприцы. Такие отходы не разлагаются и могут лежать в земле, загрязняя её, столетиями.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Резонансная история не осталась незамеченной на всех уровнях. В популярном городском паблике появился комментарий от лица одного их сетевых ветеринарных центров. Представитель учреждения, упоминание которого встречалось в комментариях к посту о найденных телах, официально сообщила, что клиника добросовестно исполняет свои обязательства перед клиентами, и все ветеринарные отходы передаются подрядчику для последующей утилизации. К посту был приложен акт, датированный 19-м октября, с указанием названия контрагента и расчёта стоимости услуг. «Мы обеспокоены случившимся и вместе с зоозащитниками следим за развитием ситуации», - заявила автор комментария.

В Пскове есть несколько учреждений, принимающих животных на кремацию. Это Псковская областная ветеринарная лаборатория и частные клиники. Стоимость зависит от прайса организации и веса питомца. Лечебницы и предприниматели, у которых заказывают подобные ритуальные услуги для четвероногих, обязаны заключать договоры на утилизацию биологических отходов с компаниями, имеющими законные основания на такую деятельность. Некоторые организации по договорённости могут отдавать владельцу прах животного, образующийся после сожжения. К биологическим отходам он не относится.

Культура захоронения

Вера Короткова заметила, что сам факт того, что клиники берут животных на кремацию - это абсолютно нормально. Хотя многие люди до сих не понимают и не принимают такой способ прощания со своими подопечными. «Во-первых, кремация умершего питомца - дорогое удовольствие. Да и представьте какую-нибудь бабушку, у которой умерла уже 55-я кошка. Понесёт она тело в клинику?» - заметила руководитель «Зоозащиты».

Фото из архива ПЛН

Она вспомнила случай из жизни. Однажды сажала цветы под окнами многоэтажки на Рижском проспекте, и тут в окно выглянула пожилая женщина: «Ты, дочуш, глубоко не копай - я там котика похоронила». Зоозащитница была в шоке... Слышала она и о другой пенсионерке, которая постоянно кого-то закапывала под растущей во дворе берёзой. «Там, наверное, уже кладбище хомячков и котиков. А ещё одна бабулечка в красках описывала, как она зимой вынуждена хоронить умершее животное в подвале нашего дома. То есть, она действительно идёт в подвал многоэтажки, выкапывает там ямку и закапывает трупик. Это ужас какой-то, и совершенно неприемлемо. Неизвестно ведь, от чего животное умерло, чем оно болело», - подчеркнула Вера Короткова.

Того же мнения придерживается Екатерина Дубик: захоранивать умерших животных самостоятельно недопустимо, как и выбрасывать их тела в леса и поля. Ветеринар считает, что утилизацией трупов животных должны заниматься специализированные службы. При этом она констатировала: услугами кремации пользуются далеко не все.

«Куда хозяева забирают своих питомцев после гибели или эвтаназии, мы не знаем. Как ни крути, самостоятельное захоронение животных в лесах и на дачах распространено повсеместно. Ведь ещё совсем недавно кремация животных в городе налажена не была вовсе. А животные были», - пояснила Екатерина Дубик.

Она обратила внимание на удручающую картину: запрет, как обычно, есть, а законной альтернативы не предлагается. Вот людям и приходится выкручиваться, как умеют.

По некоторым данным, в лесополосе вблизи Пскова есть целые «кладбища» домашних животных. Никем не санкционированные, не зарегистрированные, но с каждым днём лишь разрастающиеся. Горожане хоронят своих питомцев со всеми положенными почестями, устанавливают на захоронениях памятники, приносят цветы. Многие владельцы открыто признаются в том, что закапывают своих братьев меньших в лесу, хотя знают, что поступают неправильно. Но так, якобы, спокойнее, чем оставлять тела в клинике для последующей кремации.

Фото из архива ПЛН

«Это крайности одной большой проблемы: у нас нет культуры захоронения бездомных и домашних животных. Людям нужно предоставить возможность или кремировать, причём эта услуга должна быть доступна, или всё-таки захоранивать в землю. Но тогда необходима официальная площадка с соблюдением определенных условий, как и для человеческого погребения», - уверена Вера Короткова.

Она напомнила, что в Пскове проживают порядка 200 тысяч человек, и примерно половина из них содержат животных. То есть, хозяев имеют как минимум 100 тысяч кошек и собак, а то и больше: у кого-то по два питомца, у кого-то по 10. Все они когда-нибудь умрут и, скорее всего, в большинстве своём будут захоронены в земле. «Надеюсь, хотя бы не в городских клумбах и не подвалах домов, а в лесополосе, что, впрочем, тоже плохо», - вздохнула зоозашитница. Она надеется, что произошедший чудовищный инцидент каким-то образом скажется на ситуации и власть имущие найдут способ решения проблемы.

Вера Короткова призвала всех, кого касается данная ситуация, действовать гуманно, милосердно и справедливо по отношению к чувствам людей, любящих своих питомцев. «Хозяева, которые отнесли тех животных в клинику на кремацию, наверное, могли бы их похоронить, но выбрали другой путь, законный. А человеческий фактор не дал сделать всё правильно», - повторила она предположение. Руководитель «Зоозащиты» выразила надежду, что правоохранительные органы во всём разберутся и найдут виновных, а также посочувствовала владельцам, столкнувшимся с таким отношением к своим любимцам. «Так нельзя. Человек, который нёс эти мешки и выкидывал этих собак, должен быть наказан», - резюмировала зоозащитница.

Многие владельцы считают своих питомцев полноценными членами семьи и хотят обеспечить им достойное погребение в случае кончины. Тайком хоронят на импровизированных кладбищах домашних животных, на придомовых, приусадебных участках и в лесах. Некоторые идут по цивилизованному пути и оплачивают кремацию, передавая тела в руки исполнителей данной услуги. Однако теперь порядочность последних под вопросом, что может привести к ещё большему количеству трупов кошек и собак, незаконно закопанных в землю - просто потому, что больше некуда.

Ульяна Ловыгина

Теги: #Захоронения #псков #собаки #животные #ветклиника
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы услугами астрологов и нумерологов?
В опросе приняло участие 10 человек
23.10.2023, 15:490 Андрей Носков приглашает псковичей на спектакль «Парфюмер» 23.10.2023, 15:440 «Постскриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса. ВИДЕО 23.10.2023, 15:310 Мошенникам не удалось ввести в заблуждение двух жителей Великих Лук 23.10.2023, 15:120 ГК «Титан» и Нижегородский университет договорились о сотрудничестве в развитии разработок в сфере биотехнологий
23.10.2023, 15:100 Более 4 тысяч деревьев упали на линии электропередачи в Псковской области 23.10.2023, 15:020 «ГорДозор»: Открытие улицы Яна Фабрициуса. На что смотреть, чему удивляться и о чем грустить. ВИДЕО 23.10.2023, 14:550 Законодательный комитет Собрания поддержал нововведения в положение о Молодежном парламенте  23.10.2023, 14:472 Член облизбиркома Алексей Васильев досрочно слагает полномочия 
23.10.2023, 14:410 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о проблемах авиационной отрасли России 23.10.2023, 14:360 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о работе с избирателями 13-го округа и коллективном иммунитете. ВИДЕО 23.10.2023, 14:260 Двое псковичей украли сумку с деньгами у работницы магазина 23.10.2023, 14:171 Особенности «тихой» охоты
23.10.2023, 14:160 Установление нового регионального праздника обсудили в областном Собрании 23.10.2023, 14:110 Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября 23.10.2023, 14:080 Учебный курс для сотрудников пресс-служб провели в Следственном комитете России 23.10.2023, 13:580 Гастарбайтеров в Псковской области попробуют задержать сохранением стоимости патента на работу 
23.10.2023, 13:480 Житель дедовичской деревни спас собаку от волка в собственном дворе 23.10.2023, 13:340 Непогребённые 23.10.2023, 13:320 Порядок исключения памятников из госреестра обсудили на заседании социального комитета Собрания 23.10.2023, 13:150 Псковская область заняла 69 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию
23.10.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Посткриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса 23.10.2023, 13:020 Нововведения в положение о Молодежном парламенте рассмотрел социальный комитет Собрания 23.10.2023, 12:530 Первую группу школьников, путешествующих по региону, приняли в «Михайловском» 23.10.2023, 12:492 Курс доллара упал ниже 95 рублей впервые с середины сентября
23.10.2023, 12:391 Новоселье для врачей и запрет цирков с животными: топ-5 предложений «Новых людей» для жителей Псковской области 23.10.2023, 12:380 «Постскриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса 23.10.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об открытии улицы Фабрициуса в Пскове 23.10.2023, 12:301 Сбивший опору освещения в Пскове водитель пошел в дежурную часть и сдался полицейским
23.10.2023, 12:240 Нового участника псковского опен-эйра «Добрый рок» выбирают в Сети 23.10.2023, 12:110 О детских программах Пушкинского заповедника узнали участники Дней духовной культуры России в Узбекистане 23.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 октября 23.10.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Галиной Неваленной
23.10.2023, 11:490 Размер патента на работу для иностранцев рассмотрели в областном Собрании 23.10.2023, 11:400 94% псковичей читают отзывы о работодателях при трудоустройстве 23.10.2023, 11:280 Новый принцип формирования Молодёжного парламента обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания 23.10.2023, 11:260 Псковские росгвардейцы изъяли 134 боеприпаса за неделю
23.10.2023, 11:230 Корректировку регионального закона о льготах по налогам обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания 23.10.2023, 11:160 «ГорДозор»: Открытие улицы Яна Фабрициуса. На что смотреть, чему удивляться и о чем грустить 23.10.2023, 11:000 «Зенча-Псков»: возрождение завода и конкурс стартапов 23.10.2023, 10:422 Автомашина скорой помощи с пациентом съехала в яму на улице Гагарина в Пскове
23.10.2023, 10:310 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о работе с избирателями 13-го округа и коллективном иммунитете 23.10.2023, 10:170 Пополнение дорожного фонда Псковского области штрафами рассмотрел бюджетный комитет Собрания 23.10.2023, 10:120 Изменения в бюджет Пскова рассмотрят на сессии гордумы 27 октября 23.10.2023, 09:570 Интерактив: Наркоманы вернулись в Корытовский лесопарк
23.10.2023, 09:400 Многодетных родителей могут освободить от транспортного налога в России 23.10.2023, 09:350 Автомобиль для перевозки лежачих больных попал в ДТП в Пскове 23.10.2023, 09:222 Присосались 23.10.2023, 09:150 Число обращений о переселении из Латвии в Россию за год выросло в 2,5 раза
23.10.2023, 09:000 Водителям разрешили ставить квадратные номера на автомобили 23.10.2023, 08:450 Компенсация психотерапии со стороны работодателя важна для 13% псковичей - опрос 23.10.2023, 08:300 Россиян предупредили о рисках использования промокодов 23.10.2023, 08:100 Прием в детские школы искусств в России продлят до 14 сентября
23.10.2023, 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму 23.10.2023, 07:370 Крестный ход вокруг Пскова состоится 26 октября 23.10.2023, 07:180 Единое время запрета на шум дома определят в России 23.10.2023, 07:000 Снег на Северо-Западе России ждут в начале недели
22.10.2023, 22:000 Отцов-одиночек предложили реже отправлять в СИЗО 22.10.2023, 21:550 Густой туман опустится на севере Псковской области 22.10.2023, 21:400 Почти 7 тысяч жителей Островского и Пыталовского районов прошли диспансеризацию 22.10.2023, 21:180 Диетолог предупредил о рисках практики похудения к Новому году
22.10.2023, 20:570 Тренер сборной России по регби заявил о потере смысла в работе 22.10.2023, 20:400 Футболисты клуба «Луки-Энергия» сыграли вничью с московским «Торпедо-2» 22.10.2023, 20:360 Субботники проводят в Великих Луках в рамках месячника по благоустройству 22.10.2023, 20:140 Антинаркотическая акция в Псковской области продолжится до 27 октября
22.10.2023, 19:530 Нейросеть станет следить за транспортировкой леса в России 22.10.2023, 19:340 Самолет рейса Псков - Калининград не смог приземлиться из-за тумана 22.10.2023, 19:310 Псковичей призвали не оставлять детей во дворе без присмотра 22.10.2023, 19:200 Водитель съехал в кювет и бросил пьяного пассажира в машине в Псковском районе
22.10.2023, 19:100 Турнир по шашкам провели среди сотрудников великолукских предприятий 22.10.2023, 18:512 Митрополит Арсений: Псковская кафедра становится для меня родной 22.10.2023, 18:490 Кадеты псковской гимназии «испытали землетрясение» в Белоруссии 22.10.2023, 18:240 Волки подходят к домам и нападают на собак в деревнях Дедовичского района
22.10.2023, 18:030 Псковички выступили на танцевальном фестивале в Петербурге в номинации Pole art 22.10.2023, 17:420 «Индекс кофе с бутербродом» в первой половине октября снизился на 0,8 пункта 22.10.2023, 17:210 Михаил Ведерников: Наш долг — сохранять память о безвинных жертвах фашизма 22.10.2023, 17:011 Юные псковские спортсмены посетили шоу чемпиона мира в Москве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru