Происшествия

Факт незаконного вознаграждения выявила прокуратура в Пскове

Факт незаконного денежного вознаграждения от имени юридического лица выявила прокуратура в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Представитель одного из юридических лиц предложил государственному инспектору областного управления ФНС России деньги с целью непроведения налоговых проверок в отношении организации, о чем государственный инспектор проинформировал правоохранительные органы.

В связи с этим прокуратура Пскова в отношении юрлица возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), которое вместе с материалами направлено для рассмотрения в мировой суд.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до трехкратной суммы денежных средств, незаконно переданных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег.