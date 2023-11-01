Происшествия

Пенсионер из Дедовичей оформил кредит и перечислил мошеннику сто тысяч рублей за «догазификацию»

Пожилой житель поселка Дедовичи после телефонного разговора с мнимым работником коммунальной службы оформил кредит и перечислил ему сто тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, разговор мошенника с пенсионером состоялся еще в сентябре текущего года. Злоумышленник под видом «газовика» предложил собеседнику за определенную сумму провести газ в его частный дом. Мужчина не смог отказаться от такого предложения, и взял кредит на сумму 100 тысяч рублей, которые перевел через банкомат на указанные ему номера сотовых телефонов.

Когда же житель поселка Дедовичи убедился, что стал жертвой дистанционных мошенников, он обратился с заявлением в МО МВД России «Дедовичский». По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.