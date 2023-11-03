Происшествия

Полковник полиции в отставке задержал вора в Пскове во время прогулки с собакой

Полковник полиции в отставке во время прогулки со своей собакой в Пскове 29 октября задержал рецидивиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранним воскресным утром житель областного центра Сергей Логвиненко вышел погулять со своим лабрадором Арчи. На улице Пароменской он вдруг услышал звук разбитого стекла. Осмотревшись, горожанин заметил, что в стоявшей неподалеку грузовой машине Iveco разбито боковое стекло. А в кабине сидел какой-то мужчина. «Что случилось?» - поинтересовался у него Логвиненко.

Незнакомец начал говорить что-то невразумительное, рассказали в полиции. «Приехал, мол, к другу, а тут такая неприятность: кто-то разбил стекло в машине. Потом он вышел из автомобиля с сумкой через плечо и заявил, что сейчас обратится в полицию. Сам, между тем, ускорил шаг, явно пытаясь побыстрее скрыться», - заметили в ведомстве.

Все это показалось псковичу очень странным. Бросилось также в глаза, что на руках у незнакомца были шерстяные перчатки. Многолетний опыт работы в органах внутренних дел подсказывал ему, что здесь что-то не так. И полковник полиции в отставке последовал за подозрительным мужчиной, который использовал затем еще несколько воровских «хитростей», чтобы сбить с толку настойчивого свидетеля.

В итоге «водитель» вдруг бросился наутек в сторону Рижского проспекта. Когда Логвиненко начал его преследовать, тот стал ему открыто угрожать: «Не подходи – убью!». И пустил в ход болтоверт и «болгарку», как выяснится позднее, похищенные из грузовика. Но Логвиненко это не смутило, уклонившись от ударов, он продолжил преследование. Увидев стоявших на пути двоих парней, Логвиненко крикнул им: «Держите вора!».

Один из молодых людей подножкой сбил беглеца с ног. Подоспевший Логвиненко сразу прижал злоумышленника к земле и провел загиб руки за спину. Удерживая его, он позвонил в дежурную часть регионального УМВД и сообщил о произошедшем.

Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Подозреваемого доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции. Он дал признательные показания. Похищенное им из Iveco имущество изъято.

Выяснилось, что этот гражданин ранее неоднократно судим, в том числе за кражи из автомобилей. В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Полицейские поблагодарили коллегу за помощь и проявленный профессионализм. А Сергей Логвиненко невольно вспомнил, как сам когда-то на далекой Камчатке начинал свой путь в органах внутренних дел с патрульно-постовой службы в родном для него городе моряков Вилючинске. В 2000-ом году с семьей переехал в Псков. Работал в разных полицейских службах и подразделениях. Возглавлял областную Госавтоинспекцию, Центр кинологической службы. Отдал службе в общей сложности более 30 лет. И его супруга тоже в свое время работала в органах внутренних дел.

«Сергей Иннокентьевич – человек энергичный, деятельный, спортивного склада, увлекается охотой. Он и в гражданской жизни нашел свое место, по-прежнему трудится. Прежние сослуживцы, да и все, кто хорошо знает Сергея Иннокентьевича, отзываются о нем только добрым словом. А эта история, произошедшая с ним на днях, еще раз подтвердила старую истину: бывших профессионалов не бывает! В этой связи, думается, очень уместно будет поздравить полковника Логвиненко с предстоящим праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а заодно и с приближающимся в ноябре его юбилейным днем рождения!» - добавили в УМВД.